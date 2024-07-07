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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі

Сьогодні 08:56
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Сьогодні вночі російські війська атакували кілька районів Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждалі

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог здійснив ракетну атаку на Павлоград. Уламками там пошкоджено 4 приватні будинки. На щастя, обійшлося без жертв і поранених. Натомість на Нікопольщині є постраждалі. У райцентрі під час вечірніх та ранкових обстрілів травмовано трьох жінок 38, 65 та 71 років. Били росіяни по Нікополю з важкої артилерії та дронами-камікадзе. Застосовували й РСЗВ, — йдеться у дописі голови ОВА.

У Нікополі пошкоджено 3 підприємства, коледж, дитсадок та гаражний кооператив та 10 приватних осель.

Зачепило і техніку рятувальників, які ліквідовували наслідки атаки. Вогнеборці встигли пройти в укриття під час повторного обстрілу.

Неспокійно було також у Марганецькій та Покровській громадах. Там без поранених. Наслідки атак з’ясовують фахівці.

Оборонці неба з ПвК “Схід” вночі знищили 1 ракету та ворожий дрон.

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Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждаліУкраїнська Новости Днепра про Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: є постраждаліРусский

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