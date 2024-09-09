Вночі у Павлограді пролунали вибухи: подробиці від ОВА

В ніч на 9 вересня ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині.

Вчора, 8 вересня, близько 21:30 під час повітряної тривоги місцеві пабліки повідомляли про вибух у Павлограді. Про те, що в місті було гучно, зранку 9 вересня підтвердили в ОВА.

Як повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак, внаслідок вибуху в Павлограді ніхто не постраждав.

“Гучно було також у Павлограді. Та головне – всюди без постраждалих”, – написав Сергій Лисак.

Вчора ввечері та вночі окупанти атакували з “Градів”, важкої артилерії та боєприпасами з БпЛА Нікопольський район. Постраждали Марганецька громада і Нікополь.

Наслідки ворожих атак з’ясовують правоохоронці.

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