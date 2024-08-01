Вночі у Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

У ніч на 1 серпня під час повітряної тривоги дніпряни почули декілька вибухів.
Перший вибух пролунав близько 23:28, протягом хвилини за ним пролунав ще один. Після цього у Дніпрі почули ще вибухи – приблизно о 23:35. Через хвилину очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав містян залишатися в укриттях.
Через декілька хвилин пролунав ще один.
Наразі відомо, що повітряну тривогу оголосили о 23:27, перед цим Повітряни Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики зі сходу, о 23:34 закликали перейти в укриття.
Очікуємо на офіційну інформацію ОВА.
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