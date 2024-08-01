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Вночі у Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні 07:00
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Вночі жителі Дніпра почули вибухи.

Новости Днепра про Вночі у Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

У ніч на 1 серпня під час повітряної тривоги дніпряни почули декілька вибухів.

Перший вибух пролунав близько 23:28, протягом хвилини за ним пролунав ще один. Після цього у Дніпрі почули ще вибухи – приблизно о 23:35. Через хвилину очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав містян залишатися в укриттях.

Новости Днепра про Вночі у Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

Через декілька хвилин пролунав ще один. 

Наразі відомо, що повітряну тривогу оголосили о 23:27, перед цим Повітряни Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики зі сходу, о 23:34 закликали перейти в укриття. 

Новости Днепра про Вночі у Дніпрі пролунали вибухи: що відомо

Очікуємо на офіційну інформацію ОВА.

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Новости Днепра про Вночі у Дніпрі пролунали вибухи: що відомоУкраїнська

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