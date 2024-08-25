Вночі та вранці росіяни обстрілювали Нікопольщину

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вчора ввечері росіяни двічі атакували Нікополь. Скинули боєприпас з безпілотника. Били і з важкої артилерії. Після опівночі знову цілили по районному центру артснарядами. Пошкодили у місті будівлю одного з підприємств. Та головне – без постраждалих, — йдеться у дописі голови ОВА.
Зранку ворог продовжив терор Нікопольських громад.
На Покровську громаду скерував важку артилерію, на Червоногригорівську – дрони-камікадзе.
Наслідки з’ясовують відповідні служби.
В решті громад Дніпропетровської області ніч пройшла без загроз.
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