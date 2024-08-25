Вночі та вранці росіяни обстрілювали Нікопольщину

З вечора до ранку не вщухають атаки на Нікопольщину.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вчора ввечері росіяни двічі атакували Нікополь. Скинули боєприпас з безпілотника. Били і з важкої артилерії. Після опівночі знову цілили по районному центру артснарядами. Пошкодили у місті будівлю одного з підприємств. Та головне – без постраждалих, — йдеться у дописі голови ОВА.