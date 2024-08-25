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Вночі та вранці росіяни обстрілювали Нікопольщину

Сьогодні 09:51
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З вечора до ранку не вщухають атаки на Нікопольщину.

Новости Днепра про Вночі та вранці росіяни обстрілювали Нікопольщину

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вчора ввечері росіяни двічі атакували Нікополь. Скинули боєприпас з безпілотника. Били і з важкої артилерії. Після опівночі знову цілили по районному центру артснарядами. Пошкодили у місті будівлю одного з підприємств. Та головне – без постраждалих, — йдеться у дописі голови ОВА.

Зранку ворог продовжив терор Нікопольських громад.

На Покровську громаду скерував важку артилерію, на Червоногригорівську – дрони-камікадзе.

Наслідки з’ясовують відповідні служби.

В решті громад Дніпропетровської області ніч пройшла без загроз.

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