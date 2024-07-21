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Вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі шахеди

Сьогодні 08:53
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Захисники неба знищили 4 ворожі шахеди.

Новости Днепра про Вночі сили ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ворожі шахеди

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці збили над нашим регіоном 4⃣ ворожі шахеди. Вдячний за роботу ПвК «Схід». Ввечері російські війська атакували Нікополь. Вдарили по райцентру з важкої артилерії, — йдеться у дописі голови ОВА.

Майже 10 сонячних панелей пошкоджені. Зайнялася суха трава, рятувальники оперативно загасили пожежу.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

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