Вночі столицю РФ знову атакували невідомі БПЛА: вибух прогримів у “Москва-Сіті” (ВІДЕО)

Момент влучання навіть потрапив на відео, яке розповсюдили росіяни у соцмережах.
Пропагандистські ЗМІ тим часом пишуть, що у Підмосков’ї російська ППО нібито відбила атаки безпілотників на столицю. Такі заяви псевдожурналісти роблять, посилаючись на місцеві екстрені служби.
А мер Москви Собянін заявив, що невідомі безпілотники, які атакували столицю держави-агресора, нібито українські. Московська влада інформувала, що рух Тестівською вулицею в районі “Москва-Сіті” перекрито. БПЛА там, за словами кремлівських блазнів, пошкодили фасади на двох офісних вежах.
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Анна Кравчук
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