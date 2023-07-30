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Вночі столицю РФ знову атакували невідомі БПЛА: вибух прогримів у “Москва-Сіті” (ВІДЕО)

Сьогодні 09:29
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У ніч проти неділі, 30 липня, у Москві вкотре пролунали вибухи. Громадяни країни-терористки поскаржилися на атаку безпілотників, один із яких влучив у 50-поверхову будівлю відомого бізнес-центру "Москва-Сіті".

Новости Днепра про Вночі столицю РФ знову атакували невідомі БПЛА: вибух прогримів у

Момент влучання навіть потрапив на відео, яке розповсюдили росіяни у соцмережах.

Пропагандистські ЗМІ тим часом пишуть, що у Підмосков’ї російська ППО нібито відбила атаки безпілотників на столицю. Такі заяви псевдожурналісти роблять, посилаючись на місцеві екстрені служби.

А мер Москви Собянін заявив, що невідомі безпілотники, які атакували столицю держави-агресора, нібито українські. Московська влада інформувала, що рух Тестівською вулицею в районі “Москва-Сіті” перекрито. БПЛА там, за словами кремлівських блазнів, пошкодили фасади на двох офісних вежах. 

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