Вночі столицю РФ знову атакували невідомі БПЛА: вибух прогримів у “Москва-Сіті” (ВІДЕО)

У ніч проти неділі, 30 липня, у Москві вкотре пролунали вибухи. Громадяни країни-терористки поскаржилися на атаку безпілотників, один із яких влучив у 50-поверхову будівлю відомого бізнес-центру "Москва-Сіті".

Момент влучання навіть потрапив на відео, яке розповсюдили росіяни у соцмережах.

Пропагандистські ЗМІ тим часом пишуть, що у Підмосков’ї російська ППО нібито відбила атаки безпілотників на столицю. Такі заяви псевдожурналісти роблять, посилаючись на місцеві екстрені служби.

А мер Москви Собянін заявив, що невідомі безпілотники, які атакували столицю держави-агресора, нібито українські. Московська влада інформувала, що рух Тестівською вулицею в районі “Москва-Сіті” перекрито. БПЛА там, за словами кремлівських блазнів, пошкодили фасади на двох офісних вежах.

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