Вночі російські війська підірвали Каховську ГЕС

Про це повідомляє у Telegram спікер ОК “Південь” Владислав Назаров.
“Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується.”, – йдеться у повідомленні спікера ОК “Південь”.
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також закликав жителів Херсонської області найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.
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