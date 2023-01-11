Вночі по Дніпропетровщині випустили понад 20 снарядів: є руйнування

Під приціл ворога потрапили Червоногригорівська громада, Марганець та Нікополь. На щастя, обійшлося без постраждалих.
У Марганці пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газопровід та електромережу.
У Нікополі російські снаряди пошкодили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді наслідки атаки встановлюються.
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