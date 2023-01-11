Вночі по Дніпропетровщині випустили понад 20 снарядів: є руйнування

Вночі 11 січня російські окупанти тричі обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. По мирних містах та селах випустили понад 20 снарядів.

Під приціл ворога потрапили Червоногригорівська громада, Марганець та Нікополь. На щастя, обійшлося без постраждалих.

У Марганці пошкоджено кілька будинків, промислове підприємство, автозаправку, магазин, газопровід та електромережу.

У Нікополі російські снаряди пошкодили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді наслідки атаки встановлюються.

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