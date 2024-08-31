Вночі окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії: постраждала жінка

Ворог вночі обстрілював Дніпропетровщину з артилерії.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі ворог бив з артилерії по Нікополю та Марганцю. Постраждала 58-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, господарська споруда, — йдеться у дописі голови ОВА.