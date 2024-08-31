Вночі окупанти обстрілювали Дніпропетровщину з артилерії: постраждала жінка

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Вночі ворог бив з артилерії по Нікополю та Марганцю. Постраждала 58-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості. Пошкоджені 7 багатоповерхівок і 4 приватні будинки, господарська споруда, — йдеться у дописі голови ОВА.
Оборонці неба вночі знищили 3 шахеди.
Внаслідок атаки понівечені адмінбудівля, магазини, салон краси, агентство нерухомості, стоматологічний кабінет, автобусна зупинка, ліцей та медзаклад.
Пошкоджена лінія електропередач та газогін
Вранці окупанти вдарили по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.
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