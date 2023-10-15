Вночі над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник – Лукашук - Днепр Инфо
Вночі над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник – Лукашук
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Сегодня 09:06

Сьогодні вночі над Дніпропетровщиною збили БпЛА.

Новости Днепра про Вночі над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник - Лукашук

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

Нашими військовими Повітряних Сил сьогодні вночі було збито ворожий безпілотник над областю. Дякую захисникам та захисницям неба з ПвК «Схід», – пише очільник ДОР.

Ворог активно бив по Нікопольскому району, під ударом опинився Нікополь та Марганецька громада.

Було здійснено близько 40 пострілів.

Пошкоджені житлові будинки, паркани, мікроавтобус, сонячні панелі та лінія електропередач.

На щастя, люди не постраждали. В інших громадах області ніч пройшла спокійно.

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