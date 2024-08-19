Вночі над Дніпропетровщиною збили два ворожі дрони

У Дніпропетровській області в ніч на 19 серпня збили два російських дрони.

Оборонці неба збили над Дніпропетровщиною спочатку розвідувальний БПЛА окупантів, а пізніше — ворожий шахед.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі оборонці неба збили над областю два БпЛА. Спершу – розвідувальний, а пізніше – шахед”, – зазначив Сергій Лисак.

Він також додав, що ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Вчора ввечері, 18 серпня, обстріляв з артилерії Покровську громаду. Вночі – Червоногригорівську. А на ранок, 19 серпня, поцілив дронами-камікадзе по Марганецькій громаді. Люди не постраждали.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині від російських обстрілів постраждала людина.

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