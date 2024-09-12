Вночі над Дніпром помітили “НЛО”: що це було

Незвичне явище зафіксував на фото місцевий мешканець. Він написав, що над Дніпром летить НЛО.
“НЛО над Дніпром”, – написав місцевий мешканець на сторінці “Екатеринослав — Днепропетровск — Днепр/история города” у Facebook.
Виявилося, що це хмари так закрили місяць. Так, він почав нагадувати літаючий апарат з фільмів про інопланетянів. Це також підтвердили користувачі у коментарях.
“Трикутний Місяць, та ще й зі смужкою посередині, класна вийшла оптична ілюзія через незвичайні розірвані хмари”, – написали у коментарях.
Однак знайшлися й ті, хто повірив, що Дніпро відвідали інопланетяни.
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