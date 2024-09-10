Вночі на Дніпропетровщині збили три ворожі дрони

На Дніпропетровщині з опівночі та до ранку тривала повітряна тривога. Окупанти атакували регіон шахедами. Оборонці неба збили у небі три ворожі цілі.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
“Протягом ночі в області тривала повітряна тривога. ППО «полювала» на ворожі цілі. Результат – знищили 3️ шахеди”, – написав Сергій Лисак.
Цю інформацію також підтвердив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“В області успішно відпрацювали наші сили ППО. Оборонці неба знищили 3 ворожих «шахеди». Дякую військовим з ПвК «Схід» за пильність!”, – написав Микола Лукашук.
Всього цієї ночі над Україною збили 38 ударних дронів Shahed.
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