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  • Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло майже пів тисячі дітей

Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло майже пів тисячі дітей

Сьогодні 19:45
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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів постраждали більше ніж 1 276 дітей.

Новости Днепра про Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло майже пів тисячі дітей

За інформацією ювенальних прокурорів, 437 дітей загинуло внаслідок збройної агресії рф в Україні.

Станом на ранок 21 листопада 2022 року більше ніж 1276 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 437 дітей загинуло та понад 839 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 424, Харківській – 266, Київській – 117, Миколаївській – 77, Запорізькій – 75, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 64, Дніпропетровській – 32.
 
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2 719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

 

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Новости Днепра про Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло майже пів тисячі дітейУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок збройної агресії рф в Україні загинуло майже пів тисячі дітейРусский

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