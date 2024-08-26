Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинув чоловік

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Україну збільшилася.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив деталі наслідків атаки окупантів 26 серпня.

Попередньо, на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона, вибухи лунали у Дніпрі та Кривому Розі.

На жаль, стало відомо про загиблого – 69-річний чоловік.

Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку, – йдеться у дописі Сергія Лисака.

Наслідки уточнюються. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, у Луцьку стало відомо про першого загиблого внаслідок сьогоднішньої атаки.

Cьогодні, 26 серпня, ворог здійснює масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпрі чули вибухи. Станом на 09:37 повітряна тривога триває. Рекомендується не покидати укриття.

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