Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив деталі наслідків атаки окупантів 26 серпня.
Попередньо, на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона, вибухи лунали у Дніпрі та Кривому Розі.
На жаль, стало відомо про загиблого – 69-річний чоловік.
Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку, – йдеться у дописі Сергія Лисака.
Наслідки уточнюються. Інформація оновлюється.
Нагадаємо, у Луцьку стало відомо про першого загиблого внаслідок сьогоднішньої атаки.
Cьогодні, 26 серпня, ворог здійснює масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпрі чули вибухи. Станом на 09:37 повітряна тривога триває. Рекомендується не покидати укриття.
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