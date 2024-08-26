Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинув чоловік - Днепр Инфо
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинув чоловік
просмотров
Сегодня 09:42

Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Україну збільшилася.

Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинув чоловік

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оприлюднив деталі наслідків атаки окупантів 26 серпня. 

Попередньо, на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона, вибухи лунали у Дніпрі та Кривому Розі. 

На жаль, стало відомо про загиблого – 69-річний чоловік. 

Сталося кілька займань. Зокрема, пожежа у дачному будинку, – йдеться у дописі Сергія Лисака. 

Наслідки уточнюються. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, у Луцьку стало відомо про першого загиблого внаслідок сьогоднішньої атаки.

Cьогодні, 26 серпня, ворог здійснює масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпрі чули вибухи. Станом на 09:37 повітряна тривога триває. Рекомендується не покидати укриття. 

Читайте також:

Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинув чоловікУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинув чоловікРусский

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    У Дніпрі подекуди відсутнє світло, – гендиректор YASNO
    Новини Дніпра
    Сегодня 09:13
    У Дніпрі подекуди відсутнє світло, – гендиректор YASNO

    У деяких регіонах України спостерігаються перебої зі світлом.

    Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухи
    Новини Дніпра
    Сегодня 08:23
    Не покидайте укриття: у Дніпрі чутно вибухи

    Ворог здійснює масовану ракетну атаку на Україну.

    У Дніпрі 26 серпня через планові роботи без світла залишаться десятки вулиць та два провулки: адреси
    Новини Дніпра
    Сегодня 07:25
    У Дніпрі 26 серпня через планові роботи без світла залишаться десятки вулиць та два провулки: адреси

    Деякі жителі Дніпра сьогодні залишаться без світла.

    У Дніпрі 26 серпня низка тролейбусів тимчасово курсуватиме зі змінами
    Новини Дніпра
    Сегодня 07:02
    У Дніпрі 26 серпня низка тролейбусів тимчасово курсуватиме зі змінами

    Громадський транспорт у Дніпрі курсуватиме зі змінами.