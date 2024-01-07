Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину без домівки залишилася волонтер з 8 собаками та котиками

Про це повідомляють у Facebook спільноті “Дніпро . Допомога тваринам . Тополя 1, 2, 3 .” .
Волонтер просто дивом не постраждала. Вона вийшла на прогулянку з песиками пізніше, ніж зазвичай.
Будинок повністю зруйнований, всередині знаходились 6 котиків та 6 собак.
Терміново потрібно житло, де візьмуть з тваринами. У неї залишилось 8 собачок та поки з під завалів дістали 2-х котів. 2-х собачок вже поховали, – сказано у повідомленні спільноти.
Волонтер прохає про допомогу для хвостиків у небайдужих людей.
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