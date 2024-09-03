Внаслідок ворожої атаки на Дніпро загинув 51-річний чоловік: оновлені дані наслідків від ОВА

Ворог атакував Дніпро ракетами.

Внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася у ніч на 3 вересня, загинув 51-річний чоловік, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Загалом постраждало шестеро людей, з них 37-річного чоловіка госпіталізували. Всі інші лікуватимуться амбулаторно.

Окрім пошкоджень у житловому будинку в одному з районів міста, ворожа атака спричинила займання автівок: 3 знищено, 12 понівечені. Окрім цього, у місцевому дитячому садочку та сімох приватних будинках побиті вікна. Понівечено підприємство.

Росіяни також знову атакували Нікопольщину, бив з РСЗВ “Град”. Застосував і важку артилерією та дрони-камікадзе. На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджена інфраструктура.

У Нікополі понівечено адмінбудівлю, наразі на території триває обстеження.

Нагадаємо, минулої ночі у Дніпрі пролунали вибухи, згодом стало відомо про пошкодження житлового будинку. Після цього Сергій Лисак повідомив про загиблого та поранених.

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