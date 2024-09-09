Внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровщини загинула 16-річна дівчинка

У Нікополі через обстріл загинула дитина.

Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь. Внаслідок атаки загинула 16-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з-під завалів пошкодженого будинку.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

“Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям. Щирі співчуття рідним і близьким…”, – написав Сергій Лисак.

Через ворожу атаку на Нікополь також постраждали троє людей. Вони отримали осколкові поранення. Потерпілого 79-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

“Троє людей постраждали. У потерпілих осколкові поранення. 79-річний чоловік доправлений до лікарні. Стан – середньої тяжкості. 74-річний місцевий мешканець отримав допомогу, від госпіталізації відмовився. Так само як і 66-річна жінка”, – додав Сергій Лисак.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: