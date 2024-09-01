Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Внаслідок ударів ворога по Нікопольському району поранено 4 людини: поліція працює на місці артобстрілів

Внаслідок ударів ворога по Нікопольському району поранено 4 людини: поліція працює на місці артобстрілів

Сьогодні 16:52
просмотров

Ворог поцілив по Нікопольщині, на жаль, не обійшлося без постраждалих.

Новости Днепра про Внаслідок ударів ворога по Нікопольському району поранено 4 людини: поліція працює на місці артобстрілів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Вчора ввечері ворог поцілив по приватному сектору м. Нікополь. На жаль, без жертв не обійшлось. Внаслідок обстрілу постраждали 66-річний чоловік та 72-річна жінка. Через атаку росіян пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, паркани. В ніч на 1 вересня обстріл міста повторився. Руйнувань зазнало промислове підприємство та автозаправка, – йдеться у дописі правоохоронців.

Сьогодні, 1 вересня, російські війська атакували м. Марганець – внаслідок артилерійських обстрілів травми отримало подружжя – жінка та чоловік 1966 року народження.

Поліція та спеціальні служби працюють на місці артобстрілів та збирають докази, злочинів, вчинені окупантами.

Читайте також:

Новости Днепра про Внаслідок ударів ворога по Нікопольському району поранено 4 людини: поліція працює на місці артобстрілівУкраїнська Новости Днепра про Внаслідок ударів ворога по Нікопольському району поранено 4 людини: поліція працює на місці артобстрілівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:00
    У Дніпрі потяг наїхав на чоловіка в районі станції Сухачівка

    У Дніпрі вчора, 31 серпня, потяг наїхав на чоловіка.

    Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на Паралімпіаді
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:57
    Спортсмени з Дніпропетровської області здобули ще 3 медалі на Паралімпіаді

    Наші спортсмени продовжують виборювати медалі на Паралімпійських іграх.

    На Нікопольщині 2 людей отримали поранення через ворожий артобстріл
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:56
    На Нікопольщині 2 людей отримали поранення через ворожий артобстріл

    Війська окупантів продовжують обстрілювати громади Дніпропетровщини.

    Внаслідок поранень помер Герой з Дніпропетровщини Сергій Дремелецький
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    Внаслідок поранень помер Герой з Дніпропетровщини Сергій Дремелецький

    Внаслідок поранень помер Герой з міста Синельниково Дремелецький Сергій Олексійович.

    Наверх