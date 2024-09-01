Внаслідок ударів ворога по Нікопольському району поранено 4 людини: поліція працює на місці артобстрілів

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Вчора ввечері ворог поцілив по приватному сектору м. Нікополь. На жаль, без жертв не обійшлось. Внаслідок обстрілу постраждали 66-річний чоловік та 72-річна жінка. Через атаку росіян пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, паркани. В ніч на 1 вересня обстріл міста повторився. Руйнувань зазнало промислове підприємство та автозаправка, – йдеться у дописі правоохоронців.
Сьогодні, 1 вересня, російські війська атакували м. Марганець – внаслідок артилерійських обстрілів травми отримало подружжя – жінка та чоловік 1966 року народження.
Поліція та спеціальні служби працюють на місці артобстрілів та збирають докази, злочинів, вчинені окупантами.
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