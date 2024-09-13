Внаслідок обстрілу Донеччини загинули працівники офісу Червоного Хреста у Дніпрі

На Донеччині загинули троє працівників офісу Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Дніпрі.

12 вересня окупанти обстріляли село Віролюбівка на Донеччині. Внаслідок атаки загинули троє чоловіків, які працювали в офісі Міжнародного Комітету Червоного Хреста у Дніпрі. Ще двоє працівників постраждали і зараз знаходяться у лікарні.

Про це Суспільне Донбас повідомив речник делегації МКЧХ в Україні Олександр Власенко, пише Суспільне.

“Загиблі чоловіки працювали у відділі економічної безпеки в офісі Дніпра. Це була дистрибуція людей, які залишаються в цих селах поблизу лінії фронту, щоб люди могли спокійно пережити зиму, як правило ми починаємо це у серпні в кінці серпня на початку вересня, це було планово. Там(у Віролюбівці — прим.ред) були наші фури. Обстріл стався не тоді, коли роздавали допомогу. Одного загиблого та пораненого я знаю особисто. Родичам повідомили про загибель сьогодні, вони в шоковому стані з ними працюватимуть наші психологи”, — повідомив Олександр Власенко та додав, що імена загиблих не називатимуть з етичних міркувань, бо про це попросили їхні родини.

Цю інформацію також підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У своєму телеграм-каналі він розповів, що під час обстрілу працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.

“Три громадянина України, штатних працівників МКЧХ, загинули, ще двоє працівників отримали поранення через обстріл РФ! Артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка на Донеччині. Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу”, – повідомив Дмитро Лубінець.

У Червоному хресті оприлюднили заяву, де засудили обстріл і напад на співробітників організації.

“Неприпустимо, щоб обстріли влучали в місця роздачі допомоги. Сьогодні наші серця розбиті через втрату наших колег, і ми турбуємося про поранених. Ця трагедія викликає хвилю скорботи, знайому тим, хто втратив близьких під час збройних конфліктів”, – заявила президентка МКЧХ Мір’яна Спольярич.

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