Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Влетів у дерево та перекинувся на бік: смертельна ДТП на Дніпропетровщині

Влетів у дерево та перекинувся на бік: смертельна ДТП на Дніпропетровщині

Сьогодні 18:45
просмотров

Поблизу села Гупалівка Новомосковського району сталася смертельна аварія. На місцевій дорозі водій «ВАЗ 2106» не впорався з керуванням та влетів у дерево. Автівку перекинуло на лівий бік. Кермувальник опинився затиснутим всередині.

Новости Днепра про Влетів у дерево та перекинувся на бік: смертельна ДТП на Дніпропетровщині

За допомогою спеціального інструмента рятувальники вивільнили тіло чоловіка 1956 року народження.

Обставини ДТП з’ясують правоохоронці. 

Новости Днепра про Влетів у дерево та перекинувся на бік: смертельна ДТП на Дніпропетровщині

Читайте також:

Новости Днепра про Влетів у дерево та перекинувся на бік: смертельна ДТП на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Влетів у дерево та перекинувся на бік: смертельна ДТП на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам’янського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Лишилися дружина та донька: у бою за Україну загинув 34-річний Захисник з Кам’янського

    22 жовтня, в Донецькій області від поранень загинув солдат з…

    Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:13
    Репортаж з дна річки: після відливу на березі Монастирського острова знаходять ікони, глеки та урни

    В останні дні рівень води у річці Дніпро різко знизився.

    Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:50
    Можна перейти вбрід: поблизу Дніпра сильно обміліла річка Кільчень (ФОТО)

    На Дніпропетровщині сильно обміліла річка Кільчень.

    Рідкісні кадри: у центрі Дніпра з води з’явився острів Ад (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:16
    Рідкісні кадри: у центрі Дніпра з води з’явився острів Ад (ФОТО)

    Один із найпопулярніших сьогодні островів у Дніпрі – Монастирський, іноді…

    Наверх