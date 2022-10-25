Влетів у дерево та перекинувся на бік: смертельна ДТП на Дніпропетровщині
Влетів у дерево та перекинувся на бік: смертельна ДТП на Дніпропетровщині
Сьогодні 18:45
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Поблизу села Гупалівка Новомосковського району сталася смертельна аварія. На місцевій дорозі водій «ВАЗ 2106» не впорався з керуванням та влетів у дерево. Автівку перекинуло на лівий бік. Кермувальник опинився затиснутим всередині.
За допомогою спеціального інструмента рятувальники вивільнили тіло чоловіка 1956 року народження.
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