Власники витягли з вікна за ноги: у Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж, бо хотів їсти

У Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж, бо хотів їсти.

У вівторок, 24 січня, до поліції звернулися мешканці будинку на вулиці Зоологічній та розповіли, що до їхнього гаража заліз невідомий, пише Репортер.

Уночі там розбили скло, а потім хтось заліз всередину та світив ліхтарем. Приїхавши на виклик, патрульні поліцейські побачили, що заявниця разом із сусідом тримають невідомого чоловіка за ноги. Він наполовину знаходився у вікні гаража, намагався залізти назад та щось кричав.

Патрульні дістали невідомого з вікна та затримали. Затриманий розповів, що заліз до гаража, бо хотів їсти та усвідомлює, що це крадіжка.

41-річного крадія поліцейські відправили у відділення.

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