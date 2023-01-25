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  • Власники витягли з вікна за ноги: у Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж, бо хотів їсти

Власники витягли з вікна за ноги: у Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж, бо хотів їсти

Сьогодні 10:23
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У Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж, бо хотів їсти.
Новости Днепра про Власники витягли з вікна за ноги: у Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж, бо хотів їсти

фото умовне

У вівторок, 24 січня, до поліції звернулися мешканці будинку на вулиці Зоологічній та розповіли, що до їхнього гаража заліз невідомий, пише Репортер. 

Уночі там розбили скло, а потім хтось заліз всередину та світив ліхтарем. Приїхавши на виклик, патрульні поліцейські побачили, що заявниця разом із сусідом тримають невідомого чоловіка за ноги. Він наполовину знаходився у вікні гаража, намагався залізти назад та щось кричав.

Патрульні дістали невідомого з вікна та затримали. Затриманий розповів, що заліз до гаража, бо хотів їсти та усвідомлює, що це крадіжка.

41-річного крадія поліцейські відправили у відділення.

Новости Днепра про Власники витягли з вікна за ноги: у Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж, бо хотів їсти

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