Вкрав кабель: у Дніпрі чоловіка затримали злодія

У Чечелівському районі Дніпра чоловік вкрав кабель.

Про це повідомляє Патрульна поліція на Дніпропетровщині.

Поліцію викликав очевидець, який помітив, як у його дворі хтось заліз у люк і, судячи з усього, ріже там кабель.

Прибувши на місце, патрульні побачили відкриту криницю і почали відпрацювати прилеглу територію. Неподалік вони знайшли підозрілого чоловіка, який не зміг пояснити, що він тут робить. Також поряд лежали зрізані дроти.

Громадянина було затримано та доставлено до відділення поліції. Справою займаються слідчі.

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