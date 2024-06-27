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Вкрали 1,2 млн грн на ремонті доріг: на Дніпропетровщині судитимуть посадовців міськради

Сьогодні 16:42
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На Дніпропетровщині під суд підуть два посадовці міськради та підрядник, які вкрали 1,2 мільйона гривень на ремонті доріг.

Новости Днепра про Вкрали 1,2 млн грн на ремонті доріг: на Дніпропетровщині судитимуть посадовців міськради

За даними слідства, правоохоронці викрили керівника та інженера комунального підприємства та підрядника. Під час ремонтних робіт дороги та місць для паркування у Новомосковську вони внесли до офіційних документів неправдиві відомості щодо виконання робіт.  Таким чином, посадовці та підприємець нанесли місцевому бюджету збитки на 1,2 млн грн.

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців комунального підприємства Новомосковської міської ради та приватного підприємця. Їм інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Підозрюваним загрожує від двох до п’яти років за гратами та штраф.

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Новости Днепра про Вкрали 1,2 млн грн на ремонті доріг: на Дніпропетровщині судитимуть посадовців міськрадиУкраїнська Новости Днепра про Вкрали 1,2 млн грн на ремонті доріг: на Дніпропетровщині судитимуть посадовців міськрадиРусский

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