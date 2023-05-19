Вкрай напружений день: на Нікопольщині понівечено два підприємства та житлові будинки

Ворог здійснив три обстріли Нікопольського району.

З важкої артилерії окупанти вдарили по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. Про це повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.

Понівечено приватне і транспортне підприємства, два приватних житлових будинки. Минулося без постраждалих.

В інших районах області ворожих атак не зафіксовано.

“Україна сильна. І Україна переможе. Тихого вечора, незламна націє незламної країни”, – написав Лукашук.

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