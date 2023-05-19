Вкрай напружений день: на Нікопольщині понівечено два підприємства та житлові будинки

З важкої артилерії окупанти вдарили по самому Нікополю та Червоногригорівській громаді. Про це повідомляє голова обласної ради Микола Лукашук.
Понівечено приватне і транспортне підприємства, два приватних житлових будинки. Минулося без постраждалих.
В інших районах області ворожих атак не зафіксовано.
“Україна сильна. І Україна переможе. Тихого вечора, незламна націє незламної країни”, – написав Лукашук.
Читайте також:
Автор:
19 травня в Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету…
19-го травня на розі вулиці Харківська та Соборна міста Павлоград…
У Донецькій області відбулось 70 бойових зіткнень, а українські військові…
У Дніпропетровській області «накрили» наркоугруповання, яке займалося продажем заборонених речовин…