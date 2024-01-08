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  • Віз для “дорогого товариша”: на блокпосту Дніпропетровщини водій “погорів” на контрафакті

Віз для “дорогого товариша”: на блокпосту Дніпропетровщини водій “погорів” на контрафакті

Сьогодні 13:47
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На Дніпропетровщині затримали ймовірного контрабандиста.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби України.

Бердянські прикордонники, які чергували на одному із блокпостів у Дніпропетровській області, зупинили водія, який віз контрабанду. У салоні вантажівки знайшли 3,5 тисяч пачок безакцизних цигарок, а також декілька бочок та пластмасових ємностей зі спиртом. Орієнтовний об’єм контрафактного алкоголю – 400 літрів. 

Уся продукція була без акцизних марок.

37-річний українець, що який знаходився в автівці, пояснював, що нібито не знав, що перевозить, адже перемістити товар його попросив товариш.

За ознаками вчинення кримінального правопорушення направлено повідомлення до національної поліції за статтею ч. 1 ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

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