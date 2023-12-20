Вів’єн та Каталея, Джейкоб та Одін: якими рідкісними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 2023 року

Вибір імені дитині - відповідальний етап у житті батьків.

Майбутні татусі та матусі вибирають як традиційні імена, наприклад, Євген, Іван, Анастасія, Вікторія, так і незвичайні, рідкісні – Вів’єн, Каталея, Джейкоб, Одін.

У Міністерстві юстиції України розповіли, які ж імена були найпопулярнішими впродовж першого півріччя 2023 року в Дніпропетровській області. А також – якими рідкісними іменами називали дітей мешканці регіону.

Найпоширеніші імена

Жіночі: Аліса, Анастасія, Вікторія, Дарина (Дарія), Діана, Єва, Єлизавета, Єсенія, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Ніколь, Поліна, Соломія, Софія.

Аліса, Анастасія, Вікторія, Дарина (Дарія), Діана, Єва, Єлизавета, Єсенія, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Ніколь, Поліна, Соломія, Софія. Чоловічі: Артем, Артур, Давид, Данило, Дамір, Євген, Іван, Лев, Марк, Матвій, Михайло, Тимофій, Тимур, Ярослав.

Рідковживані імена

Жіночі: Аніка, Арнела, Аюна, Вів’єн, Данелія, Іларія, Есма, Каталея, Лоріна, Мадона, Менуха-Рахель, Русаліна, Селін, Тавіфа, Тея-Марія, Хлоя;

Аніка, Арнела, Аюна, Вів’єн, Данелія, Іларія, Есма, Каталея, Лоріна, Мадона, Менуха-Рахель, Русаліна, Селін, Тавіфа, Тея-Марія, Хлоя; Чоловічі: Амірхон, Амід, Бажен, Данай, Джейкоб, Джозеф, Джохар, Десмонд, Заміг, Зіхрам, Енвер, Левко, Леонард, Лукас, Мігран, Ніл, Одін, Осман, Перзад, Саян, Сархан, Таір, Тит, Тихон-Леон, Фаміль, Януш.

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