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  • Вів’єн та Каталея, Джейкоб та Одін: якими рідкісними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 2023 року

Вів’єн та Каталея, Джейкоб та Одін: якими рідкісними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 2023 року

Сьогодні 10:48
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Вибір імені дитині - відповідальний етап у житті батьків.

Новости Днепра про Вів’єн та Каталея, Джейкоб та Одін: якими рідкісними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 2023 року

Майбутні татусі та матусі вибирають як традиційні імена, наприклад, Євген, Іван, Анастасія, Вікторія, так і незвичайні, рідкісні – Вів’єн, Каталея, Джейкоб, Одін.

У Міністерстві юстиції України розповіли, які ж імена були найпопулярнішими впродовж першого півріччя 2023 року в Дніпропетровській області. А також – якими рідкісними іменами називали дітей мешканці регіону.

Найпоширеніші імена

  • Жіночі: Аліса, Анастасія, Вікторія, Дарина (Дарія), Діана, Єва, Єлизавета, Єсенія, Емілія, Марія, Мілана, Мирослава, Ніколь, Поліна, Соломія, Софія.
  • Чоловічі: Артем, Артур, Давид, Данило, Дамір, Євген, Іван, Лев, Марк, Матвій, Михайло, Тимофій, Тимур, Ярослав.

Рідковживані імена

  • Жіночі: Аніка, Арнела, Аюна, Вів’єн, Данелія, Іларія, Есма, Каталея, Лоріна, Мадона, Менуха-Рахель, Русаліна, Селін, Тавіфа, Тея-Марія, Хлоя;
  • Чоловічі: Амірхон, Амід, Бажен, Данай, Джейкоб, Джозеф, Джохар, Десмонд, Заміг, Зіхрам, Енвер, Левко, Леонард, Лукас, Мігран, Ніл, Одін, Осман, Перзад, Саян, Сархан, Таір, Тит, Тихон-Леон, Фаміль, Януш.

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