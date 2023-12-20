Вів’єн та Каталея, Джейкоб та Одін: якими рідкісними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 2023 року
Вів’єн та Каталея, Джейкоб та Одін: якими рідкісними іменами називали дітей на Дніпропетровщині 2023 року
Сьогодні 10:48
просмотров
Вибір імені дитині - відповідальний етап у житті батьків.
Майбутні татусі та матусі вибирають як традиційні імена, наприклад, Євген, Іван, Анастасія, Вікторія, так і незвичайні, рідкісні – Вів’єн, Каталея, Джейкоб, Одін.
У Міністерстві юстиції України розповіли, які ж імена були найпопулярнішими впродовж першого півріччя 2023 року в Дніпропетровській області. А також – якими рідкісними іменами називали дітей мешканці регіону.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"