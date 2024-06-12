Вісім загиблих, четверо зниклих безвісти: у Кривому Розі на місці “прильоту” триває рятувальна операція

У Кривому Розі розбирають завали на місці влучання ракети.

У середу, 12 червня, по Кривому Рогу вдарили ракетою. У МВС повідомили, що кількість загиблих зросла до 8. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

Ворог завдав ракетного удару по житловій забудові міста сьогодні вдень. Пошукова операція триває. Працівники ДСНС, Національної поліції, комунальні служби, волонтери роблять все можливе, щоб врятувати якомога більше людей. На місці події працюють кінологи з пошуковими собаками та психологи, – йдеться у повідомленні МВС.

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