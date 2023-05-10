Віримо в ЗСУ: Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті

Про це у Telegram-каналі написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.
Як відзначила Маляр, схід залишається епіцентром бойових дій. Ворог зосередив сили на п’яти напрямках одночасно:
Водночас на всіх напрямках протягом доби дії ворога були безуспішними.
“На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Наші воїни міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено”, – додає заступник міністра оборони.
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