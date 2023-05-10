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Віримо в ЗСУ: Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті

Сьогодні 22:00
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Російські окупанти зосередили зусилля на Бахмутському напрямку. Протягом доби наші воїни не втратили жодної з позицій.

Новости Днепра про Віримо в ЗСУ: Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті

Про це у Telegram-каналі написала заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Як відзначила Маляр, схід залишається епіцентром бойових дій. Ворог зосередив сили на п’яти напрямках одночасно:

  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському;
  • Лиманському;
  • Шахтарському.

Водночас на всіх напрямках протягом доби дії ворога були безуспішними.

“На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії. Наші воїни міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста. Жодної позиції в Бахмуті за добу не втрачено”, – додає заступник міністра оборони.

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Новости Днепра про Віримо в ЗСУ: Маляр розповіла про ситуацію в БахмутіУкраїнська Новости Днепра про Віримо в ЗСУ: Маляр розповіла про ситуацію в БахмутіРусский

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