Він захишав Україну: під Бахмутом загинув 38-річний Богдан Бобух з Дніпропетровщини

Про це повідомили у прес службі Кам’янської районної державної адміністрації.
Трагедія сталася під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут.
У березні 2023 року Богдан був мобілізований до лав ЗСУ та проходив службу на посаді старшого стрільця.
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