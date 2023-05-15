Він захишав Україну: під Бахмутом загинув 38-річний Богдан Бобух з Дніпропетровщини

5 травня 2023 року, захищаючи свободу та незалежність України, загинув солдат ЗСУ з Верхньодніпровська Богдан Бобух.

Про це повідомили у прес службі Кам’янської районної державної адміністрації.

Трагедія сталася під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Бахмут.

У березні 2023 року Богдан був мобілізований до лав ЗСУ та проходив службу на посаді старшого стрільця.

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