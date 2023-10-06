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Вілкул попереджає про вибух у Кривому Розі

Сьогодні 09:00
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Без паніки - усе під контролем!

Новости Днепра про Вілкул попереджає про вибух у Кривому Розі

Сьогодні, 6 жовтня, у Кривому Розі пролунає вибух.

Але підстав для паніки немає – він виробничий.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Так, о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони).

Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – зазначив Вілкул.

Але, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!

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Новости Днепра про Вілкул попереджає про вибух у Кривому РозіУкраїнська

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