Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Вілкул пішов на лікарняний після того, як попав під обстріл

Сьогодні 14:18
просмотров

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пішов на лікарняний після того, як потрапив під обстріл.
У квітні 2022 року в Нововоронцовці на Херсонщині був обстріл у який попав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Тоді складна ситуація змусила Олександра Юрійовича продовжувати  працювати на захист Кривого Рогу.
 
Наразі ворожу армію відкинули на лівий берег річки Дніпро й це дало змогу взяти тиждень відпочинку для відновлення.
 
Не зважаючи на тиждень лікарняного, Олександр Вілкул підтримує зв’язок із військовими підрозділами, правоохоронцями і комунальними та цивільними службами. Ситуація залишається контрольованою.
 

Новости Днепра про Вілкул пішов на лікарняний після того, як попав під обстріл

 
 
 

Новости Днепра про Вілкул пішов на лікарняний після того, як попав під обстрілУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Після Нового року школярі Кривого Рогу можуть вийти в школи на очне навчання
    Новини Дніпра
    Вчора 18:34
    Після Нового року школярі Кривого Рогу можуть вийти в школи на очне навчання

    Школи Кривого Рогу можуть запрацювати офлайн після новорічних свят.

    Повна демократія: у Кривому Розі не буде головної ялинки, але люди можуть встановлювати їх самі
    Новини Дніпра
    Вчора 10:09
    Повна демократія: у Кривому Розі не буде головної ялинки, але люди можуть встановлювати їх самі

    У Кривому Розі не планують встановлювати ялинку на центральні площі.

    Вулицями Кривого Рогу ходять військові РФ, які втекли з Херсону: поліція спростувала фейк
    Новини Дніпра
    16.11.2022 17:44
    Вулицями Кривого Рогу ходять військові РФ, які втекли з Херсону: поліція спростувала фейк

    Поліція спростувала фейк про російських військових у Кривому Розі

    Вілкул: “Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася”
    Новини Дніпра
    15.11.2022 20:30
    Вілкул: “Рятувальна операція по шахтарям Кривбасу закінчилася”

    Про це повідомляє голова військової адміністрації Кривого Рогу.

    Наверх