Вілкул пішов на лікарняний після того, як попав під обстріл
Вілкул пішов на лікарняний після того, як попав під обстріл
Сьогодні 14:18
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Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пішов на лікарняний після того, як потрапив під обстріл.
У квітні 2022 року в Нововоронцовці на Херсонщині був обстріл у який попав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Тоді складна ситуація змусила Олександра Юрійовича продовжувати працювати на захист Кривого Рогу.
Наразі ворожу армію відкинули на лівий берег річки Дніпро й це дало змогу взяти тиждень відпочинку для відновлення.
Не зважаючи на тиждень лікарняного, Олександр Вілкул підтримує зв’язок із військовими підрозділами, правоохоронцями і комунальними та цивільними службами. Ситуація залишається контрольованою.
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