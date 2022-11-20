Вілкул пішов на лікарняний після того, як попав під обстріл

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул пішов на лікарняний після того, як потрапив під обстріл.

Наразі ворожу армію відкинули на лівий берег річки Дніпро й це дало змогу взяти тиждень відпочинку для відновлення.

Не зважаючи на тиждень лікарняного, Олександр Вілкул підтримує зв’язок із військовими підрозділами, правоохоронцями і комунальними та цивільними службами. Ситуація залишається контрольованою.

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