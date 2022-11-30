Військовим планують призначити ще одну виплату: що відомо

Про це йдеться у відповідному законопроекті № 8164−1.
Документ передбачає додаткову виплату військовим, які були мобілізовані у 2022 році. У разі прийняття закону, військові отримають компенсацію за невикористану відпустку на роботі за 2022 рік грошовою виплатою. Виплата має стати щорічною.
Виплату за невикористану відпустку зможуть отримати:
Також виплату (якщо пропрацювали понад 10 місяців) можуть отримати:
Крім того, 60 днів відпочинку з виплатою “двомісячного грошового утримання впродовж мобілізаційного періоду коштом державного бюджету України” можуть отримати мобілізовані військові, яких було звільнено у зв’язку з демобілізацією.
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