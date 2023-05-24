Військовий пес: на Дніпропетровщині вівчарку відзначили медаллю

У Кривому Розі службового собаку Джека нагородили медаллю “За віддану службу”.

Німецька вівчарка на ім’я Джек на службі в кінологічному взводі ще з 2016 року. Джека постійно залучають до виконання завдань. Про це повідомили у Криворізькій бригаді Національної гвардії України.

Кінолог-гвардієць Євгеній та Джек познайомилися ще у 2017 році. Півторарічна німецька вівчарка та кінолог разом пройшли навчання. Джек – розшуковий собака, спеціалізується на пошуку зниклих людей. Разом з Євгенієм, Джек провів декілька ротацій на Донбасі, – повідомляють у пресслужбі бригади.

«Несли службу на блокпостах та мобільних блокпостах, забезпечували охорону, затримували людей, які перебували у розшуку», – розповідає гвардієць.

Залучають Джека і до забезпечення правового режиму воєнного стану. Під час патрулювання військові наряди затримують правопорушників, у яких при собі часто знаходять заборонені предмети чи наркотичні речовини.

«У Кривому Розі якось затримали дилера, який мав близько 50 пакетиків з наркотиком. Затримали жінку, яка збувала метамфетамін», у неї знайшли пів сотні фасованих пакетиків із наркотичною речовиною», – відзначає Євгеній.

«Коли ти постійно займаєшся з собакою з його раннього віку, то вивчаєш його характер та звички, розумієш, що він вміє робити, як він себе почуває. Собака навчається все своє життя і ти навчаєшся разом із ним – дізнаєшся щось нове, опановуєш нові методи дресирування. До кожного собаки має бути індивідуальний підхід. Саме тоді кінолог та службовий собака працюють злагоджено та ефективно», – говорить кінолог.

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