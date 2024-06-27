Військовий ліцей в Кривому Розі вперше закінчили дівчата

У Кривому Розі військовий ліцей вперше випустив юних захисниць.

Випускницями Криворізького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою стали 14 дівчат. Крім атестату про повну загальну середню освіту, вони отримали фізичний гарт та вишкіл, необхідні для подальшого вступу до закладів вищої освіти сектору безпеки та оборони.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, випускниці здобули знання та навички, які стануть їм міцним фундаментом для успішного захисту держави.

Загалом у цьому році Криворізький ліцей з військово-фізичною підготовкою закінчили 121 ліцеїст. На випускному був вальс, ритуал прощання з прапором та слова подяки.

“Дякую педагогам, які протягом років виховували та готували юнаків і дівчат до відповідального й почесного служіння Україні.Вітаю випускників з цією знаменною подією у їхньому житті! Бажаю успіхів та втілення найамбітніших задумів! Разом ми робитимемо все можливе задля миру на українській землі”, – написав Микола Лукашук.

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