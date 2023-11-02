Військові про чергову партію устаткування від Дніпра: «Отримуємо дійсно дуже корисну допомогу»

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Дніпро продовжує забезпечувати українських оборонців необхідними технікою, автівками та оснащенням. Нині на фронт доправили нове устаткування, придбане за заявками самих бійців. Насамперед — ще десяток комплектів дронів різного типу, зокрема й з тепловізорами. «Чергова щотижнева партія допомоги нашим оборонцям. Віддаємо знову дрони. Дрони, дрони і ще раз дрони. Хлопці просять. Шукаємо, знаходимо де тільки можемо. І гуму для автівок, бо її завжди не вистачає», — підкреслив мер Дніпра Борис Філатов.

Так військові отримали комплекти гуми для вантажівок і пікапів. Це близько 700 шин, якими можна буде «перевзути» понад сотню автівок. «Ми отримуємо дійсно дуже корисну допомогу від громади міста Дніпра. Дуже часто внаслідок впливу ворога колеса стають непридатними. І крім того, зараз приділяється багато уваги «очам» на полі бою — це безпілотні літальні апарати, якими наші військовослужбовці постійно користуються для збереження життя», — сказав начальник логістики однієї з окремих бригад тероборони Дніпра Сергій.

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