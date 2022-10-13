Військові пояснили, чому через дрони-камікадзе повітряні тривоги тривають довше

Повітряні тривоги можуть тривати довше через іранські дрони-камікадзе.

Про це повідомляє спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він пояснив, що іранські дрони, які використовує росія, не лише довше летять, а й можуть міняти маршрут.

«Очевидно, що працюють дрони-камікадзе, саме ті дрони, які нещодавно завезли на територію Білорусі. Швидкість дрону не є високою 120-150 км/год. і він ніби довго летить, може міняти праворуч-ліворуч, теж якось коригувати маршрут, який йому заклали. Таким чином тривога буде дещо довшою», – розповів Ігнат.