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  • Військові пояснили, чому через дрони-камікадзе повітряні тривоги тривають довше

Військові пояснили, чому через дрони-камікадзе повітряні тривоги тривають довше

Сьогодні 19:45
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Повітряні тривоги можуть тривати довше через іранські дрони-камікадзе.

Новости Днепра про Військові пояснили, чому через дрони-камікадзе повітряні тривоги тривають довше

Про це повідомляє спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він пояснив, що іранські дрони, які використовує росія, не лише довше летять, а й можуть міняти маршрут.

«Очевидно, що працюють дрони-камікадзе, саме ті дрони, які нещодавно завезли на територію Білорусі. Швидкість дрону не є високою 120-150 км/год. і він ніби довго летить, може міняти праворуч-ліворуч, теж якось коригувати маршрут, який йому заклали. Таким чином тривога буде дещо довшою», – розповів Ігнат.

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