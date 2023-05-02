Війська рф вночі з важкої артилерії обстріляли Нікополь

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Вночi агресор обстрiляв Нiкополь. Бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. У мiстi працюють рятувальники. Обстежують територію та уточнюють наслiдки атаки.”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.
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