Війська РФ вдарили ракетами та дронами, – Генштаб

Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів-камікадзе.

За даними Генштабу, вночі війська РФ здійснили 9 ракетних пусків балістичних ракет комплексу С-300 із цивільної інфраструктури Харкова.

Крім того, для завдання авіаційних ударів окупанти задіяли 10 ударних БпЛА типу “Шахед-136”. Повідомляється, що 9 із них знищили українські сили ППО.

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