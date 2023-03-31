Війська РФ вдарили ракетами та дронами, – Генштаб

За даними Генштабу, вночі війська РФ здійснили 9 ракетних пусків балістичних ракет комплексу С-300 із цивільної інфраструктури Харкова.
Крім того, для завдання авіаційних ударів окупанти задіяли 10 ударних БпЛА типу “Шахед-136”. Повідомляється, що 9 із них знищили українські сили ППО.
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