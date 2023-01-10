Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область з “Градів”: пошкоджені будинки та кафе

“9 годин тривоги, удари “Градами” та важкою артилерією. Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.
За його словами, під час нічного обстрілу з боку окупантів ніхто не постраждав. Але є руйнування – пошкоджені житлові будинки та кафе. Усі наслідки обстрілу ще з’ясовуються.
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