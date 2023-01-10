Війська РФ обстріляли Дніпропетровську область з “Градів”: пошкоджені будинки та кафе

Російські військові вночі 10 січня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та артилерії.

“9 годин тривоги, удари “Градами” та важкою артилерією. Росіяни двічі за ніч обстріляли Нікопольський район. Під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада. Туди прилетіли понад 30 смертоносних снарядів”, – йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.

За його словами, під час нічного обстрілу з боку окупантів ніхто не постраждав. Але є руйнування – пошкоджені житлові будинки та кафе. Усі наслідки обстрілу ще з’ясовуються.

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