Війська РФ готуються до наступальних дій на трьох напрямках, – Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати зусилля для ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямах. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському – обороняються.

Протягом доби противник завдав 1 ракетного, 4 авіаційних ударів, а також здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяг перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановку без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти планують розгорнути на території Білорусі польовий шпиталь.

На Слобожанському напрямку танкові, мінометні та артилерійські обстріли зазнали районів п’ятнадцяти населених пунктів. Серед них – Гоптівка, Кудіївка, Червоне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Зибіне та Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема, це – Вишневе, Іванівка, Західне, Куп’янськ та Синківка на Харківській області та Кислівка, Ягідне, Котлярівка, Куземівка та Коломийчиха Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти знову завдали вогняної поразки районам Макіївки, Червонопопівки та Діброви в Луганській області.

На Бахмутському напрямку супротивник обстріляв райони двадцяти двох населених пунктів. Серед них – Білогорівка, Яківля, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Дружба, Залізне та Веселе Донецької області. Крім того, авіаудари зафіксовані біля Спірного та Білогорівки.

На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали Водяне, Першотравневе, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріл з танків та артилерії по районах Парасковіївки, Вугледару, Золотої Ниви та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують тероризувати громадян, які мешкають уздовж правого берега річки Дніпро. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Кам’янського.

З метою посилення адміністративно-поліцейських заходів на тимчасово зайнятій території Запорізької області до Бердянська прибули близько 500 військовослужбовців зі складу Росгвардії.

Українська авіація протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Наші ж підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили окупантів. Інформація про втрати ворога уточнюється.

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