Війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Сьогодні маємо 5 обстрілів Нікопольського району. Вдень під ворожий вогонь потрапив Нікополь і Марганецька громада. Знову важка артилерія та атака з безпілотника”, – повідомив він.
Унаслідок атаки ніхто не постраждав.
При цьому надвечір окупанти вдарили по Мирівській громаді з важкої артилерії.
“Наразі деталі уточнюються. Території обстрілів обстежуються. Що стосується інших районів області – день видався тихим”, – повідомив Лукашук.
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