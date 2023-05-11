Війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії

У четвер, 11 травня, російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з безпілотника та артилерії.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Сьогодні маємо 5 обстрілів Нікопольського району. Вдень під ворожий вогонь потрапив Нікополь і Марганецька громада. Знову важка артилерія та атака з безпілотника”, – повідомив він.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

При цьому надвечір окупанти вдарили по Мирівській громаді з важкої артилерії.