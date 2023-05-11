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Війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії

Сьогодні 20:30
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У четвер, 11 травня, російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області з безпілотника та артилерії.

Новости Днепра про Війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Сьогодні маємо 5 обстрілів Нікопольського району. Вдень під ворожий вогонь потрапив Нікополь і Марганецька громада. Знову важка артилерія та атака з безпілотника”, – повідомив він.

Унаслідок атаки ніхто не постраждав.

При цьому надвечір окупанти вдарили по Мирівській громаді з важкої артилерії.

“Наразі деталі уточнюються. Території обстрілів обстежуються. Що стосується інших районів області – день видався тихим”, – повідомив Лукашук.

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Новости Днепра про Війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилеріїУкраїнська Новости Днепра про Війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилеріїРусский

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