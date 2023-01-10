Відтепер святкові салати без продукції Bonduelle: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти французького виробника заморожених і консервований овочів — Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії. Відповідне повідомлення з’явилося у Twitter НАЗК.
“Цей рік починається з нової мети санкцій. Bonduelle Group отримала заслужену порцію ганебної слави і вже стала спонсором міжнародної війни. Дякуємо світу за безпрецедентну підтримку”, — йдеться у повідомленні.
НАЗК наголошує, що компанію вже внесли до списку International War Sponsor (Міжнародних спонсорів війни).
Всі компанії зі списку International War Sponsor включені в базу World-Check, яка у всьому світі використовується для виявлення осіб та компаній з фінансовими, регуляторними чи репутаційними ризиками. Компанії офіційно отримують статус високоризикових та потрапляють під посилені перевірки з боку західних банків та фінустанов.
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