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Відтепер святкові салати без продукції Bonduelle: НАЗК

Сьогодні 19:15
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НАЗК закликає ввести санкції проти виробника заморожених і консервований овочів Bonduelle. Французька компанія стала спонсором терористичної війни РФ.

Новости Днепра про Відтепер святкові салати без продукції Bonduelle: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти французького виробника заморожених і консервований овочів — Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії. Відповідне повідомлення з’явилося у Twitter НАЗК.

“Цей рік починається з нової мети санкцій. Bonduelle Group отримала заслужену порцію ганебної слави і вже стала спонсором міжнародної війни. Дякуємо світу за безпрецедентну підтримку”, —  йдеться у повідомленні.

НАЗК наголошує, що компанію вже внесли до списку International War Sponsor (Міжнародних спонсорів війни).

Всі компанії зі списку International War Sponsor включені в базу World-Check, яка у всьому світі використовується для виявлення осіб та компаній з фінансовими, регуляторними чи репутаційними ризиками. Компанії офіційно отримують статус високоризикових та потрапляють під посилені перевірки з боку західних банків та фінустанов.

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