Фельдшери Новомосковської станції екстреної медичної допомоги зіткнулися з несподіваним викликом 30 січня.
Бригади ЕМД, їдучи на виклик, готові до будь-яких несподіванок, навіть знаючи привід до виклику. Але, такого “дикунства” точно ніхто не очікував! – коментує випадок медик Тетяна Єсич.
46-річний чоловік намагався самотужки себе прооперувати, бо за кілька тижнів до цього відморозив собі пальці на ногах, коли п’яним заснув на вулиці.
За медичною допомогою не звертався, а 30 січня, близько 15-16-ої години вирішив себе “прооперувати”, відрізавши собі кухонним ножем пів ступні, – розповідає медик.
Через 8 годин після аматорської операції, знайома чоловіка зателефонувала до “швидкої”, бо товаришу стало зле.
Приїхавши на виклик, фельдшери з’ясували, що у пацієнта ампутована частина ступні, геморагічний шок, артеріальний тиск 40/0. Медики відразу зупинили кровотечу, розпочали інгаляції кисню, провели інфузію сольових розчинів та знеболили постраждалого.
Зі стабілізованим тиском чолов’ягу повели до лікарні, діагностувавши у нього травматичну ампутацію правої ступні та геморагічний шок. Наразі постраждалий під наглядом медиків у одній із лікарень Новомосковська.
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