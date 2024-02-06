Відрізав кухонним ножем пів ступні: на Дніпропетровщині чоловік сам себе “прооперував” - Днепр Инфо
Відрізав кухонним ножем пів ступні: на Дніпропетровщині чоловік сам себе “прооперував”
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Сегодня 17:04

Мешканець Магдалинівської ТГ намагався собі самотужки ампутувати відморожену ступню.

Новости Днепра про Відрізав кухонним ножем пів ступні: на Дніпропетровщині чоловік сам себе

Фельдшери Новомосковської станції екстреної медичної допомоги зіткнулися з несподіваним викликом 30 січня.

Бригади ЕМД, їдучи на виклик, готові до будь-яких несподіванок, навіть знаючи привід до виклику. Але, такого “дикунства” точно ніхто не очікував! – коментує випадок медик Тетяна Єсич. 

46-річний чоловік намагався самотужки себе прооперувати, бо за кілька тижнів до цього відморозив собі пальці на ногах, коли п’яним заснув на вулиці. 

За медичною допомогою не звертався, а 30 січня, близько 15-16-ої години вирішив себе “прооперувати”, відрізавши собі кухонним ножем пів ступні, – розповідає медик.

Через 8 годин після аматорської операції, знайома чоловіка зателефонувала до “швидкої”, бо товаришу стало зле. 

Приїхавши на виклик, фельдшери з’ясували, що у пацієнта ампутована частина ступні, геморагічний шок, артеріальний тиск 40/0. Медики відразу зупинили кровотечу, розпочали інгаляції кисню, провели інфузію сольових розчинів та знеболили постраждалого.

Зі стабілізованим тиском чолов’ягу повели до лікарні, діагностувавши у нього травматичну ампутацію правої ступні та геморагічний шок. Наразі постраждалий під наглядом медиків у одній із лікарень Новомосковська.

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Новости Днепра про Відрізав кухонним ножем пів ступні: на Дніпропетровщині чоловік сам себе Українська

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