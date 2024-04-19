Відрізали шмат волосся: у Дніпрі поблизу школи напали на ученицю

У Дніпрі біля школи напали на дівчину та відрізали їй волосся.

Днями поблизу школи №138 учениці, яка йшла додому, відрізали волосся. Як розповіла мама дівчинки Світлана, все сталося 17 квітня на житловому масиві Лівобережний-3. Дитина йшла з уроків, коли до неї в провулку Фестивальний підійшов невідомий юнак та зрізав шмат волосся. Після цього хлопець пішов геть, а дитина швидко побігла додому.

Світлана каже, що донька дуже злякалася та була в шоковому стані.

Мами у яких є доньки, попередьте своїх дітей, – пише Світлана.

У коментарях припустили, що цей міг бути одноліток школярки, який вирішив або “пожартувати”, або дитина стала жертвою підліткового булінгу. Мама постраждалої уточнила, що невідомий підійшов до дитини ззаду, тому дівчина не змогла запам’ятати, як нападник виглядає.

Батьки дітей занепокоєні та закликають жінку звернутися до правоохоронців, але за словами мами дівчинки, знайти кривдника буде важко, адже поруч майже не було людей, а дитина не може описати прикмети нападника.

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