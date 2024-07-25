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«Відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе «автономний революційний неонацист»: що відомо

Сьогодні 11:04
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Поліція продовжує розслідувати вбивство Ірини Фаріон.

Новости Днепра про «Відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе «автономний революційний неонацист»: що відомо

У мережі активно поширюють дописи, в яких указана інформація з російських засобів масової інформації щодо вбивства Ірини Фаріон. 

Зокрема один з російських Telegram-каналів, який позиціонує себе як “незалежне видання без цензури” опублікував в допис, в якому зазначено, що «відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе «автономний революційний неонацист» із російської NS/WP, який пояснив мотив «боротьбою проти расових зрадників», та прикріплено 10-секундне відео, нібито, моменту пострілу у мовознавицю. На відео можна почути жіночі крики, а в останні секунди можна помітити невеликий кадр з місця події. 

Кадри з відео порівняли із місцем вбивства Фаріон та помітили деякі збіги – машини, які бачили у дворі, де сталося вбивство, та авто на відео схожі за кольором та формою. 

Новости Днепра про «Відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе «автономний революційний неонацист»: що відомо

Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська повідомила Суспільномущо наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.

Вчора (24 липня, — ред.) під час моніторингу соцмереж ми виявили цю інформацію. Зараз вивчаємо на предмет, чи буде вона корисною для слідства, – сказала Добровольська.

Нагадаємо, в пресслужбі Національної поліції України повідомили про розшук ймовірного причетного до вбивства Ірини Фаріон – за словами сусідів чоловік у панамі та окулярах протягом тривалого часу спостерігав за під’їздом, де живе мовознавиця.

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Новости Днепра про «Відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе «автономний революційний неонацист»: що відомоУкраїнська Новости Днепра про «Відповідальність за вбивство Ірини Фаріон узяв на себе «автономний революційний неонацист»: що відомоРусский

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