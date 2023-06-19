Відновлення будинків ОСББ та ЖБК після ракетних ударів та перевірка укриття: інспекція чергового по місту

Дніпро продовжує швидко та якісно відновлювати будинки ОСББ та ЖБК після ракетних ударів.

Таке завдання поставив міський голова Борис Філатов перед відповідним департаментом. Загалом з початку 2023 року місто відновило у цих будинках 1 099 вікон, 3 покрівлі, 1 ліфтову та в одному домі (біля епіцентру вибуху) – міжпанельні шви.

Нещодавно відновлення закінчили і у 13 будинках ОСББ та ЖБК, які постраждали від ракетних ударів 26 травня. Це, зокрема, у Центральному, Чечелівському та АНД районах міста. Уже в день пошкоджень на місці оперативно працювали міряльники та оцінювали ступінь пошкоджень, а за 2 тижні повністю замінили вікна за адресами.

Одним з таких будинків був і ОК «ЖБК № 178 «Тракторист-2»» – там замінили понад 80 вікон.

«Саме у цьому будинку було пошкоджено 61 вікно та 20 балконних блоків. Спеціалісти департаменту одразу виїхали на місце, аби провести дефектування, заміри. Після цього замовили вікна. В свою чергу підрядник виконав роботи якісно впродовж двох тижнів. Це підтвердила і голова правління та мешканці будинку. Зокрема і жінка, у квартирі якої було пошкоджено два вікна та балконний блок. Їй повністю все замінили, і роботами вона задоволена», – зазначив директор департаменту з питань самоорганізації населення ДМР Святослав Ткаченко.

Зі свого боку представник підрядника Леонід додав: «Усі вікна замінюються на нові енергоефективні німецької фірми. Це двокамерний склопакет та шестикамерний профіль. Такі вікна ставляться і у квартири, і у під’їзди. Ми даємо три роки гарантії на ці вікна, і впродовж цього часу ми будемо їх обслуговувати якщо щось з ними буде не так. Наразі це одні з найкращих енергоефективних вікон, навіть не всі громадяни можуть дозволити собі поставити аналогічні у квартиру».

Також черговий по місту перевірив укриття в КЗО «Міський юридичний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» ДМР (вул. Набережна Заводська, 119-Д). Нагадаємо, за дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова кожне міське укриття повинно мати належні умови та вільний доступ.

«Це укриття облаштоване всім необхідним, воно розташоване у підвальному приміщенні адміністративної будівлі та може вмістити понад 50 осіб. В укритті є освітлення та централізоване опалення, вбиральні та витяжки, а також засоби пожежогасіння, в наявності є питна та технічна вода. У чергового можна попросити аптечку. Також тут облаштовано wi-fi», – зазначив Святослав Ткаченко.

Зі свого боку директорка КЗО «Міський юридичний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» ДМР Тетяна Шевчук додала: «Доступ до цього укриття є цілодобовим, тут є черговий, який по сигналу «повітряна тривога» відчиняє приміщення, вмикає світло зовні та всередині. Він готовий приймати людей і вдень, і вночі».

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