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  • Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальне

Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальне

Сьогодні 17:45
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У Дніпрі чоловік отруївся знеболювальними. 

Новости Днепра про Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальне

Медики екстреної медичної допомоги врятували чоловіка, що перепив знеболювальних, які призначив собі сам. Про це розповів медик Влад Боднюк. 

Швидку для свого 35-річного сина викликала мати. Вона розповіла, що чоловік блював кров’ю, а потім втратив свідомість. Як виявилося, пацієнт довгий час приймав знеболювальне, яке прописав собі сам. Медики оглянули чоловіка і виявили у нього шлункову кровотечу. Пацієнта терміново відправили до однієї з лікарень Дніпра. 

Влад пояснив, що чоловік приймав нестероїдні протизапальні препарати (до таких відносять, наприклад, ібупрофен). Як пояснив медик, це досить поширені ліки, які використовують при температурі, щоб зняти біль та запалення. Їх можна купити без рецепту, тому багато хто зловживає цими препаратами. 

Проте вони досить небезпечні. Тривалий прийом таких препаратів приводить до проблем з нирками, печінкою та шлунком. 

Новости Днепра про Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальне

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Новости Днепра про Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальнеУкраїнська Новости Днепра про Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальнеРусский

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