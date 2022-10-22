Відкрилась шлункова кровотеча: у Дніпрі чоловік ледь не помер через знеболювальне

У Дніпрі чоловік отруївся знеболювальними.

Медики екстреної медичної допомоги врятували чоловіка, що перепив знеболювальних, які призначив собі сам. Про це розповів медик Влад Боднюк.

Швидку для свого 35-річного сина викликала мати. Вона розповіла, що чоловік блював кров’ю, а потім втратив свідомість. Як виявилося, пацієнт довгий час приймав знеболювальне, яке прописав собі сам. Медики оглянули чоловіка і виявили у нього шлункову кровотечу. Пацієнта терміново відправили до однієї з лікарень Дніпра.

Влад пояснив, що чоловік приймав нестероїдні протизапальні препарати (до таких відносять, наприклад, ібупрофен). Як пояснив медик, це досить поширені ліки, які використовують при температурі, щоб зняти біль та запалення. Їх можна купити без рецепту, тому багато хто зловживає цими препаратами.

Проте вони досить небезпечні. Тривалий прийом таких препаратів приводить до проблем з нирками, печінкою та шлунком.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: