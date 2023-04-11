Відключення води в Дніпрі 11 квітня: адреси
Комунальні служби інформують, що станом на 6:00 у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово припинено водопостачання на лівому березі.
Води немає за адресами: – Донецьке шосе, 2, 4, 6, 8, 10; – вул. Дементьєва, 2, 6, 10, 12, 14; – вул. Шолохова, 5, 7, 13, 17, 19. Також наразі знижено тиск у будинках за наступними адресами: – вул. Таганрозька; – вул. Чайковського; – вул. Промислова; – вул. Груднева.
Водопостачання буде відновлено до кінця дня.
Станом на 6:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
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Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
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