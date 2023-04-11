Відключення води в Дніпрі 11 квітня: адреси

Комунальні служби інформують, що станом на 6:00 у зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт тимчасово припинено водопостачання на лівому березі.

Води немає за адресами:

– Донецьке шосе, 2, 4, 6, 8, 10;

– вул. Дементьєва, 2, 6, 10, 12, 14;

– вул. Шолохова, 5, 7, 13, 17, 19.

Також наразі знижено тиск у будинках за наступними адресами:

– вул. Таганрозька;

– вул. Чайковського;

– вул. Промислова;

– вул. Груднева.

Водопостачання буде відновлено до кінця дня.

Станом на 6:00 всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

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