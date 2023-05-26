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Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 26 травня

Сьогодні 10:00
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Протягом п’ятниці, 26 травня, приватна енергетична компанія ЦЕК проводитиме планові ремонтні роботи. Через це мешканці деяких вулиць у Дніпрі тимчасово залишаться без світла.

Новости Днепра про Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 26 травня

Де не буде світла:

  • просп. Богдана Хмельницького, 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.

Світла не буде з 8:00 до 17:00.

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.

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Новости Днепра про Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 26 травняУкраїнська Новости Днепра про Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 26 травняРусский

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