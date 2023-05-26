Відключення світла в Дніпрі: де немає електроенергії 26 травня

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Світла не буде з 8:00 до 17:00.
Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.
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